Thich Nhat Hanh ist im Alter von 95 Jahren gestorben (picture-alliance/ dpa / Jogye Temple)

Der buddhistische Mönch starb im Alter von 95 Jahren im Kloster Tu Hieu in der vietnamesischen Stadt Hue. Dies teilte das von ihm gegründete Meditationszentrum "Plum Village" in Frankreich mit. Der Mönch, der sich für Achtsamkeit und Nächstenliebe einsetzte, wurde weltweit von Millionen Menschen verehrt. Seine Bücher wurden in fast zwei Dutzend Sprachen übersetzt. Weil er sich in den 1960er Jahren vehement gegen den Vietnamkrieg eingesetzt hatte, musste er vier Jahrzehnte im Exil verbringen.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.