Angesichts der Wirtschaftskrise und staatlicher Repressionen müssen immer mehr Tageszeitungen in Venezuela schließen.

Seit Jahresbeginn haben 29 Publikationen ihren Betrieb eingestellt. Mariengracia Chirinos von der Nichtregierungsorganisation IPYS erklärt, dass die Regierung von Präsident Maduro die Papierverteilung kontrolliert. Zunächst erhielten demnach kritische Blätter kein Papier mehr, Lizenzen an Radio- und Fernsehsender wurden nicht mehr vergeben. Inzwischen sind Onlinepublikationen staatlich organisierten Cyberattacken ausgesetzt oder sie werden blockiert, berichtet ARD-Korrespondentin Anne-Katrin Mellmann. So ist auch eine Dokumentation der Deutschen Welle über die Massenflucht aus Venezuela nicht mehr zu sehen.



Erschwerend kommt hinzu, dass sich den Kauf von Zeitungen viele Leser wegen der Hyperinflation nicht mehr leisten können. Verlage und andere Medien wollen der Zensur durch Veröffentlichungen über Facebook, Twitter und Instagram begegnen. Außerdem sollen die Berichte in Bildern und Grafiken über Whatsapp verbreitet werden.