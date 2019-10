Thailands Regierung will gegen angebliche Falschnachrichten vorgehen und hat dazu ein Anti-Fake-News-Zentrum eingerichtet.

Es soll am Freitag seine Arbeit aufnehmen. Der thailändische Digitalwirtschaftsminister sagte, Algorithmen und ausgebildete Mitarbeitende sollen Falschinformationen im Netz aufspüren. Menschenrechtsorganisationen sagen, das Zentrum ist in Wirklichkeit eine Zensurinstanz.



Laut dem Minister sind fast 80 Prozent der Beiträge in Online-Netzwerken falsch oder irreführend. Das neue Zentrum hat eine eigene Website und Social-Media-Auftritte und will dort Beispiele für aufgespürte Falschinformationen veröffentlichen. Nutzerinnen und Nutzer können auch anonyme Hinweise geben.



Die Initiative geht auf Thailands Ministerpräsident Prayut Chan-O-Cha zurück. Er ist seit einem Militärputsch vor fünf Jahren an der Macht. Menschenrechtler werfen seiner Regierung vor, die Meinungsfreiheit einzuschränken und Andersdenkende zu unterdrücken. Der Minister wies das zurück und sagte, das Anti-Fake-News-Zentrum werde sich nicht nur auf Politik und Regierungsgegner konzentrieren.