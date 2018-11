In der Zentralafrikanischen Republik sind laut UNO wegen neuer Kämpfe rund 27.000 Menschen auf der Flucht.

Ein Sprecher der Vereinten Nationen erklärte in Genf, bei den Gefechten bewaffneter Gruppen in der Stadt Batangafo habe es Tote und Verletzte gegeben. Die Situation sei extrem instabil. Man müsse mit weiteren Kämpfen und Racheakten gegen Zivilpersonen rechnen.



Insgesamt sind in dem Land mehr als eine Million Menschen vor gewalttätigen Konflikten geflohen, die schon seit Jahren andauern. Dabei standen sich vor allem christlich und muslimisch geprägte Milizen gegenüber. Die Christen stellen etwa die Hälfte der Bevölkerung, rund zehn Prozent sind Muslime.