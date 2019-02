Sechs Jahre nach Beginn des Bürgerkriegs in der Zentralafrikanischen Republik hat die Regierung erneut einen Friedensvertrag mit 14 Rebellen-Gruppen geschlossen.

Präsident Touadéra und Vertreter der Gruppen unterzeichneten nach Angaben der Afrikanischen Union den Vertrag in Sudans Hauptstadt Khartum. Das Bündnis hatte das Abkommen vermittelt. Es ist der siebte Versuch, den seit 2013 herrschenden Bürgerkrieg in der Zentralafrikanischen Republik zu beenden. Allen am Konflikt Beteiligten werden schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Der UNO zufolge sind inzwischen mehr als 1,1 Millionen Menschen vor den Kämpfen geflohen.