Vor den für Sonntag geplanten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Zentralafrikanischen Republik hat Russland nach eigenen Angaben 300 zusätzliche Militärausbilder in das Land entsandt.

Auf eine entsprechende Anfrage der Regierung in Bangui habe man sofort reagiert, teilte das russische Außenministerium mit. Wegen eines Konflikts zwischen der Regierung und Milizen steckt die Zentralafrikanische Republik in einer Krise. Am Dienstag nahmen Rebellen die wichtige Stadt Bambari ein.



Der Entsendung der russischen Armeeangehörigen waren Anschuldigen der Regierung in Bangui gegen Ex-Staatschef Bozizé vorausgegangen, wonach dieser gemeinsam mit Rebellen einen Putsch plant. Bozizé wies diese Anschuldigung zurück. Bei den Wahlen am Sonntag bewirbt sich Staatschef Touadéra um eine zweite Amtszeit.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.