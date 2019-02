In der Zentralafrikanischen Republik soll eine Wahrheits- und Versöhnungskommission die Kriegsgräuel der vergangenen Jahre aufarbeiten.

Regierung und Rebellen verständigten sich darauf, die Kommission binnen 90 Tagen einzurichten. Eine Friedensvereinbarung sehe außerdem gemeinsame Sicherheitspatrouillen der bisherigen Konfiktparteien vor.



Die Vereinbarung wurde am Mittwoch von Präsident Touadéra und Vertretern von Rebellengruppen in der Hauptstadt Bangui unterzeichnet. Die Chefs der beiden wichtigsten Rebellengruppen waren bei der Zeremonie allerdings nicht anwesend.



In der Zentralafrikanischen Republik herrscht seit 2013 Bürgerkrieg. Mehr als 1,1 Millionen Menschen sind Schätzungen zufolge vor den Kämpfen geflohen.