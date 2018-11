Die Zentralafrikanische Republik hat einen mutmaßlichen Kriegsverbrecher an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ausgeliefert.

Der Rebellenführer Alfred Yekatom, genannt "Rambo", wurde in einem Flugzeug in die Niederlande gebracht. Er war vor zwei Wochen festgenommen worden. Yekatom wird vorgeworfen, in den Jahren 2013 und 2014 als Anführer einer christlichen Miliz gewaltsam gegen die muslimische Bevölkerung vorgegangen zu sein. Unter anderem soll er Zivilisten ermordet und rund 150 Kinder als Soldaten zwangsrekrutiert haben.



In der Zentralafrikanischen Republik sind in den vergangenen Jahren bei Kämpfen zwischen christlichen und muslimischen Milizen tausende Menschen getötet worden. Knapp 1,3 Millionen Bürger befinden sind nach UNO-Angaben auf der Flucht, etwa 4,6 Millionen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen.