In der Zentralafrikanischen Republik hat die Regierung einen Friedensvertrag mit 14 bewaffneten Gruppen geschlossen.

Staatschef Touadera erklärte in der Hauptstadt Bangui, das Abkommen solle in einigen Tagen unterzeichnet werden. Die Afrikanische Union und die UNO-Mission Minusca bestätigten die Übereinkunft. Sie war nach zehntägigen Verhandlungen in der sudanesischen Hauptstadt Khartum zustandegekommen.



In der Zentralafrikanischen Republik waren Ende 2012 Kämpfe zwischen muslimischen und christlichen Aufständischen ausgebrochen. Zudem gibt es dort immer wieder Gefechte zwischen Milizen im Streit um Weidegebiete oder die Kontrolle von Rohstoffen wie Diamanten, Gold und Uran. Wegen der Gewalt sind rund 1,2 Millionen Zentralafrikaner auf der Flucht, das ist ein Viertel der gesamten Bevölkerung. Zur Stabilisierung des Landes sind dort mehr als 12.000 Blauhelm-Soldaten der Minusca-Mission stationiert.