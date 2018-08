In der Zentralafrikanischen Republik sind drei russische Journalisten getötet worden, die dort für ein Projekt des Kremlkritikers Chodorkowski recherchierten.

Die Reporter hätten an einem Film über russische Söldner gearbeitet, bestätigte Chodorkowski. Ein Mitarbeiter erklärte, man gehe bislang von einem Raubüberfall aus, könne aber auch nicht ausschließen, dass ein Zusammenhang zu den Recherchen bestehe.



Die russische Regierung bestätigte, dass es sich bei den Opfern um Journalisten handelte. Sie hätten sich allerdings mit einem Touristenvisum in Zentralafrika aufgehalten und die russischen Behörden nicht über ihre Reise informiert, betonte eine Sprecherin des Außenministeriums in Moskau.



In der Zentralafrikanischen Republik sind seit Anfang dieses Jahres russische Militärausbilder stationiert. Berichten zufolge sollen daneben auch Söldnertruppen im Land sein. Russland wird vorgeworfen, solche inoffiziellen Einheiten auch in der Ost-Ukraine und in Syrien einzusetzen.