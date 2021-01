Die eskalierende Gewalt in der Zentralafrikanischen Republik treibt immer mehr Menschen in die Flucht.

Nahezu 60.000 Kinder, Frauen und Männer hätten in den Nachbarländern Schutz gesucht, sagte der Sprecher des Flüchtlingshilfswerks UNHCR, Cheshirkov, in Genf. Damit habe sich die Zahl der Geflohenen innerhalb einer Woche verdoppelt. Weitere knapp 60.000 Menschen suchten innerhalb des Landes Zuflucht.



In der Zentralafrikanischen Republik liefert sich das Rebellenbündnis CPC Kämpfe mit der Armee. Trotz des Einsatzes internationaler Truppen und eines Friedensabkommens kommt das Land nicht zur Ruhe. Die meisten von denen, die das Land verlassen haben, schlagen sich nach Angaben des UNHCR in die Demokratische Republik Kongo durch.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.