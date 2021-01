Mehrere tausend honduranische Migranten mit dem Ziel USA haben es über die Grenze nach Guatemala geschafft.

Nachdem die Menschen am Abend eine Polizeiabsperrung durchbrachen, gelangten sie in das auf dem Weg in die USA liegende Nachbarland, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtetet. Der Polizeichef am guatemaltekischen Grenzposten schätzte, dass auf diese Weise mindestens 4.500 Honduraner zu Fuß über die Grenze gekommen seien.



Die Migranten fliehen nach eigenen Angaben vor Armut und Arbeitslosigkeit sowie der grassierenden Bandengewalt in Honduras. Über Guatemala wollen sie nach Mexiko und dann in die USA gelangen.

