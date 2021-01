Die USA, Mexiko und Guatemala wollen weitere Flüchtlingstrecks verhindern und verweisen zur Begründung auf die Coronakrise.

Erst vor wenigen Tagen hatten Sicherheitskräfte in Guatemala tausende Menschen gewaltsam gestoppt, die von Honduras in Richtung USA aufgebrochen waren. Der Außenminister von Guatemala erklärte nach einem Treffen mit den Botschaftern der USA und Mexikos, jeder neue Versuch werde bekämpft und nicht geduldet. Der US-Botschafter betonte, dass all jene, die auf irreguläre Weise die Grenze zu den Vereinigten Staaten überquerten, sofort zurückgeschickt würden. Er begründete dies auch mit gesundheitlichen Risiken. Der mexikanische Botschafter appellierte an die Menschen, ihre Heimat erst gar nicht zu verlassen.



Die Menschen aus Honduras waren nach eigenen Angaben vor Armut und Arbeitslosigkeit in Richtung USA geflohen. Sie hoffen auch auf eine Lockerung der Einwanderungspolitik unter der neuen Regierung von Präsident Biden.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.