Mexiko bittet die Vereinten Nationen um Hilfe bei der Versorgung von Geflüchteten aus Mittelamerika.

Wie die Zeitung "La Journada" unter Berufung auf das Innenministerium berichtet, wurde ein entsprechender Antrag bei der UNO gestellt. Mexikos Außenminister Videgaray sagte, seine Regierung wolle die Menschenrechte und die Würde der Migranten schützen. Die Bundespolizei versuche, die Lage an der Südgrenze zu Guatemala ruhig zu halten.



Dort treffen nach und nach mehrere tausend Geflüchtete aus Honduras ein, die sich wegen der Armut in ihrem Land auf den Weg in die USA gemacht haben. Präsident Trump drohte bereits mit der Schließung der US-amerikanischen Grenze zu Mexiko. Er schrieb auf Twitter, sollte Mexiko die Migranten nicht stoppen, werde er das US-Militär einschalten.