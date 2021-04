Bei einem der schwersten Zwischenfälle seit langem im Grenzstreit zwischen Kirgistan und Tadschikistan in Zentralasien sind mindestens drei Menschen getötet worden.

Unter den Toten sei auch ein 13 Jahre altes Mädchen, teilte das Gesundheitsministerium in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek mit. Die Zahl der Verletzten stieg nach Angaben der Behörden auf 84. Zuvor war von etwa 20 Verletzten die Rede gewesen. Der Grenzstreit dreht sich um den Zugang zu Wasserressourcen. Die an China grenzenden ehemaligen Sowjetrepubliken geben sich gegenseitig die Schuld an der Eskalation der Lage.

