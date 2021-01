In der zentralasiatischen Republik Kasachstan läuft die Parlamentswahl.

Knapp zwölf Millionen Wählerinnen und Wähler sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Es wird mit einem Sieg der Regierungspartei "Nur Otan" gerechnet. Unabhängige Oppositionsparteien treten nicht an.



Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, gab es bei Protesten in der Millionenstadt Almaty Festnahmen. Polizisten kesselten demnach die Demonstranten ein. Kasachstans Staatsoberhaupt Tokajew sagte bei der Stimmabgabe, in allen Ländern der Welt gebe es eine Proteststimmung. Die Sicherheitskräfte handelten im Rahmen des Gesetzes.



Tokajew ist seit 2019 Staatsoberhaupt der ehemaligen Sowjetrepublik. Kritiker bemängeln allerdings weiter den Einfluss seines Vorgängers Nasarbajew, der rund 30 Jahre lang kasachischer Präsident war.

