Russland entsendet Kampfflugzeuge zu Militärübungen nach Tadschikistan.

Wie die Nachrichtenagentur RIA meldet, werden Jets von einem Stützpunkt in Kirgistan in das Land verlegt. Das mehrtägige Manöver soll nächste Woche nahe der Grenze zu Afghanistan stattfinden. Auch usbekische Streitkräfte seien beteiligt, heißt es. Hintergrund ist offenbar die Sicherheitslage in Afghanistan. Sie hat sich im Zuge des Nato-Truppenabzugs verschlechtert. Die islamistischen Taliban-Rebellen konnten zuletzt zahlreiche Gebiete wiedererobern.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.