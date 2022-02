Die türkische Notenbank ändert den Leitzins nicht. (imago / NurPhoto / Umit Turhan Coskun)

Wie die Notenbank in Ankara mitteilte, bleibt der Leitzins unverändert bei 14 Prozent. Die Teuerungsrate in der Türkei erreicht mittlweile einen Rekordwert von fast 50 Prozent. Die Landeswährung Lira gab in den vergangenen Monaten gegenüber dem Dollar um über 40 Prozent nach. Das verteuert Importe, die oftmals in Devisen abgerechnet werden.

Auf Druck des türkischen Präsidenten Erdogan hatten die Währungshüter im Herbst letzten Jahres den Leitzins von 19 auf 14 Prozent gesenkt. Erdogan will durch die Abwertung der Lira die Wettbewerbsfähigkeit der türkischen Wirtschaft erhöhen und mit günstigeren Krediten für mehr Beschäftigung im eigenen Land sorgen.

