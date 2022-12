Iranischer Rial (picture alliance / Christian Ohde)

Das sei in einer Sitzung der Führung des Landes entschieden worden, meldete die Staatsagentur IRNA. Hintergrund ist demnach der Verfall der Landeswährung Rial, die innerhalb weniger Monate über ein Viertel ihres Wertes gegenüber dem US-Dollar und dem Euro eingebüßt hatte. Zugleich zog die Inflation im Land stark an. Zu den Ursachen gehören die stockenden Verhandlungen für eine Wiederbelebung des Internationalen Atomabkommens, wodurch in absehbarer Zeit auch keine Erleichterungen bei den Sanktionen gegen das Regime zu erwarten sind.

Damit kann der Iran seinen Öl- und Gasexport als Haupteinnahmequelle des Landes nur noch in sehr begrenztem Umfang durchführen. Hinzu kommen die Banksanktionen, wegen derer Teheran auch keinen Zugang zu ausländischen Konten hat.

