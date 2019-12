Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Sternberg, hat vor einer rechtsnationalen Unterwanderung katholischer Gemeinden gewarnt.

Es gebe in der Kirche Geistliche, rechte Stimmen und Geistliche, die sich positiv über die AfD äußerten, sagte Sternberg dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Nationalismus und Katholizismus schließen sich aber aus, betonte er: "Wir als große demokratische Mehrheit können uns nicht scharf genug dagegen abgrenzen."



Auch der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, forderte eine klare Haltung gegen Rechtsnationalismus. Die Wertschätzung von Tradition und Heimat drohe durch rechtsnationale Akteure missbraucht zu werden, schrieb Marx in einem Brief an den Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbandes, Ziebs. Hintergrund ist dessen Rücktritt, zu dem er aufgefordert worden war. Ziebs selbst brachte das mit seinen kritischen Äußerungen über etwaige rechtsnationale Tendenzen innerhalb der Feuerwehr in Zusammenhang.