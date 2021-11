Für das Amt bewerben sich die Vizepräsidentin des Caritasverbands, Stetter-Karp und der Präsident des Bundes Katholischer Unternehmer, Hemel.

Der scheidende ZDK-Präsident Sternberg sagte im Deutschlandfunk zum Missbrauchsskandal, die Perspektive der Betroffenen sei das Wichtigste, was man habe. In den ganzen Jahren der Aufarbeitung hätten nicht nur Bischöfe, sondern alle gelernt, um was für ein monströses Thema es sich handele. Sternberg lobte die Präventionsarbeit der Laien in den Bistümern. Zugleich schloss er nicht aus, dass es auch Gemeinden und Gruppen gegeben habe, die gemeinsam mit dem Klerus eine Aufklärung verhindert hätten.