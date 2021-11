Die DİTİB-Moschee Köln (picture alliance/dpa | Oliver Berg)

Das sagten Vertreter des deutsch-türkischen Moscheeverbands dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Man wolle die entsprechenden Anträge noch in dieser Woche einreichen. Seit Anfang Oktober können muslimische Gemeinden in Köln im Rahmen eines zweijährigen Modellprojekts den öffentlichen Gebetsruf bei der Stadt beantragen. Der Muezzinruf darf dabei nur an Freitagen für maximal fünf Minuten erklingen, die Lautstärke muss reguliert sein.

Kölns Oberbürgermeisterin Reker hatte das Projekt mit dem Recht auf freie Religionsausübung begründet und von einem Zeichen gegenseitiger Akzeptanz gesprochen.

