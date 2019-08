Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, macht in der AfD eine gefährliche Radikalisierung aus. Schuster sagte der Zeitung "Welt am Sonntag", Teile der AfD entwickelten sich immer mehr ins Völkische hinein.

Weiter meinte er, seiner Meinung nach sei die AfD viel enger mit dem Rechtsextremismus verwoben, als sie es nach außen darstelle. Er warnte alle anderen Parteien davor, Bündnisse mit der AfD einzugehen.



Schuster forderte auch einen härteren Umgang mit Islamisten. Allen Menschen, die nach Deutschland kämen, müsse das hiesige Wertesystem vermittelt werden. Einwanderer sollten die Gleichberechtigung von Mann und Frau achten, sich gegen Antisemitismus und Rassismus wenden, den Rechtsstaat anerkennen und die Vielfalt sexueller Orientierungen akzeptieren.