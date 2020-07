Bundesaußenminister Maas hat dem Zentralrat der Juden in Deutschland anlässlich des 70. Jahrestags seiner Gründung gratuliert.

Dass wieder jüdisches Leben in Deutschland gewachsen sei, begreife man als unverdientes Geschenk, schrieb er auf Twitter. Gemeinsam stehe man auf gegen Antisemitismus - immer und überall.



Die ehemalige Präsidentin des Zentralrats, Knobloch, schrieb in einem Gastbeitrag für die Bild am Sonntag, der frühe Zentralrat habe vor allem das tägliche Überleben erleichtern und das jüdische Erbe in Deutschland geordnet abwickeln sollen. Gerade einmal fünf Jahre nach dem Ende des Holocausts und in einem noch immer zerstörten Land habe niemand mit einer solchen Lebensdauer gerechnet. Knobloch bezeichnete es als großes Kompliment für Deutschland, dass all das heute unendlich weit weg erscheine. Die jüdische Gemeinschaft in Deutschland sei in den letzten 70 Jahren nicht nur nicht verschwunden, sondern heute größer, vielfältiger und vor allem sichtbarer als je zuvor. Wie wichtig ein solcher Zusammenschluss sei, hätten die letzten Jahre gezeigt. In Zeiten von wachsendem Judenhass werde eine solche jüdische Stimme gebraucht und gehört, betonte Knobloch.