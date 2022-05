Landtagswahl

Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland (picture alliance / Hendrik Schmidt)

In einer Erklärung von Präsident Schuster heißt es, das zähle zu den besten Nachrichten des gestrigen Wahltags. Die Partei schade der Demokratie und habe in den Parlamenten nichts verloren. Die Wähler in Nordrhein-Westfalen sollten sich am kommenden Wochenende das nördliche Bundesland zum Vorbild nehmen und auch dort die AfD ins politische Aus schicken, so Schuster.

Die AfD war nach ihrer Gründung 2013 nach und nach in alle deutschen Landesparlamente eingezogen. Gestern scheiterte sie nun erstmals wieder an der Fünf-Prozent-Hürde.

