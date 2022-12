Jüdisches Fest

Der Chanukka-Leuchter vor dem Brandenburger Tor (dpa / Picture Alliance / Jörg Carstensen)

Das Besondere dieser Feste sei das Licht als Zeichen der Hoffnung. "Und dieses Zeichen ist in Zeiten, wie wir sie im Moment erleben, ganz besonders wichtig“, so Schuster. Heute beginnt das achttägige jüdische Chanukka-Fest. Historischer Hintergrund ist der Sieg einer Gruppe jüdischer Krieger gegen fremde Herrschaft im 2. Jahrhundert vor Christus und die Wiedereinweihung des Tempels in Jerusalem nach dessen Zerstörung. Im Gedenken daran entzünden Juden zu Hause und in der Synagoge Lichter. Jeden Abend kommt eine Kerze in einem achtarmigen Leuchter hinzu.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2022 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.