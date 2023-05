Antisemitismus

Zentralrat der Juden kritisiert Umgang mit documenta

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, hat fehlende Konsequenzen aus den Vorfällen bei der documenta in Kassel im vergangenen Jahr kritisiert. "Wir brauchen für die Zukunft ernsthaftere und überlegtere Ansätze, wie wir die Kunstfreiheit und den Kampf gegen Antisemitismus in Einklang bringen", sagte Schuster in Berlin.

11.05.2023