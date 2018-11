Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, ist im Amt bestätigt worden.

Auf einer Versammlung in Frankfurt am Main wurde der 64-Jährige für weitere vier Jahre gewählt. Schuster erklärte, man lasse sich auch in Zeiten eines wachsenden Antisemitismus nicht entmutigen. Zugleich verwies er darauf, dass der Zentralrat zu einem toleranten und weltoffenen Deutschland beitragen wolle.