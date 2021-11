Der Zentralrat der Juden in Deutschland plädiert dafür, den 9. November zu einem nationalen Gedenktag für die Opfer der Schoah zu machen.

Der Präsident des Zentralrats, Schuster, äußerte sich in Berlin skeptisch zu dem Vorschlag von Bundespräsident Steinmeier, am 9. November mehrerer historischer Ereignisse gleichzeitig zu gedenken. Schuster betonte, Ursachen und Folgen der Novemberpogrome von 1938 seien vielfach aus dem allgemeinen Gedächtnis verschwunden. So sei vielen zwar bewusst, dass damals Synagogen zerstört und jüdische Geschäfte geplündert wurden. Doch andere Fakten, etwa die Verschleppung von rund 30.000 Menschen in Konzentrationslager oder rund 1.300 Tote im Zuge der Pogromnacht, seien weitaus weniger bekannt. Der Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees, Heubner, sagte den Funke-Medien, der 9. November solle ein offizieller Tag des Gedenkens werden. Er erinnere daran, dass Demokratie an der Gleichgültigkeit der Bürgerinnen und Bürger zerbrechen könne.



Steinmeier hatte vorgeschlagen, mit einem Gedenktag an die ambivalente Bedeutung des 9. November zu erinnern. Der Tag steht für drei einschneidende Daten in Deutschland. Im kollektiven Gedächtnis stehe dieser Tag für drei einschneidende Daten, erklärte das Bundespräsidialamt. Als Tag der Pogrome von 1938 stehe er für die Verfolgung und Vernichtung der Juden im Nationalsozialismus. Zugleich stehe er als Tag der Ausrufung der Republik 1918 und des Mauerfalls 1989 für den mutigen Kampf für Freiheit und Demokratie.



An der Gedenkveranstaltung im Berliner Schloss Bellevue nahmen auch die Spitzen der vier anderen Verfassungsorgane teil, also Bundeskanzlerin Merkel, Bundestagspräsidentin Bas, Bundesratspräsident Ramelow sowie der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Harbarth.

