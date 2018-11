Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, warnt davor, antisemitische Übergriffe mit Ausländerfeindlichkeit gleichzusetzen.

Jemand, der Kippa trage, sei deshalb noch lange kein Fremder, sagte er im Deutschlandfunk. Man dürfe nicht vergessen, dass jüdische Menschen seit Jahrhunderten in Deutschland lebten. Schuster, der gestern in seinem Amt bestätigt wurde, sieht das politische und gesellschaftliche Klima in der Bundesrepublik als eine der größten Herausforderungen der kommenden Jahre. Es gebe heute Diskriminierungen, die vor zehn Jahren undenkbar gewesen seien. Alle Parteien hätten versäumt, Maßnahmen dagegen zu ergreifen. Schuster übte explizit Kritik an der AfD. Diese toleriere in ihren Reihen Mitglieder und auch Funktionäre, die etwa den Nationalsozialismus mit einem Vogelschiss in der Geschichte verglichen.



Schuster ist seit 2014 Zentralratspräsident. Gestern wurde der 64-Jährige in Frankfurt am Main für weitere vier Jahre im Amt bestätigt.