Rabbinerschule Abraham Geiger Kolleg

Der Zentralrat veröffentlichte die Zusammenfassung einer Untersuchung, die er selbst in Auftrag gegeben hatte. Ein Verbleib von Professor Homolka in seinen bisherigen Ämtern sei mit diesem Ergebnis nicht mehr denkbar, erklärte Zentralratspräsident Schuster. Am Abraham Geiger Kolleg herrsche eine in der Struktur angelegte Kultur der Angst. Homolka bestreitet die Vorwürfe weiter und erwägt juristische Schritte. Sein Anwalt hatte gestern mitgeteilt, es liege der Verdacht einer Vorverurteilung nahe. Nach Angaben des Zentralrates wurde Homolkas Stellungnahme in dem Untersuchungsbericht berücksichtigt.