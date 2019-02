Nach der Kritik des Zentralrats der Juden in Deutschland hat Bundespräsident Steinmeier das Glückwunsch-Telegramm an den Iran verteidigt.

In einem Telefonat mit Zentralratspräsident Schuster betonte er laut Präsidialamt, dass der Gesprächsfaden aufrechterhalten werden müsse. Ein Schreiben zum Nationalfeiertag sei Teil von diplomatischen Gepflogenheiten, die tiefergehende und kritische Kontakte erst möglich machten. Zugleich habe Steinmeier deutlich gemacht, dass im Iran die Menschenrechte mit Füßen getreten würden und dieser eine destabilisierende Rolle in der Region spiele. - Schuster hatte dem Bundespräsidialamt mangelnde Sensibilität vorgeworfen. Er sagte der "Bild"-Zeitung, Steinmeier hätte in dem Telegramm wenigstens deutliche Worte der Kritik am Regime finden müssen.