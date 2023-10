Das Gemeindezentrum nach dem Angriff. (AP / Markus Schreiber)

Der Zentralrat erklärte, die Vernichtungsideologie der Hamas gegen alles Jüdische wirke auch in Deutschland. Auch wenn die genauen Hintergründe noch ermittelt werden müssten, sei "eine Verbindung zu den fortdauernden antisemitischen Ausschreitungen in Berlin naheliegend". Weiter hieß es, der von der Terrororganisation ausgerufene 'Tag des Zorns' sei nicht nur eine Phrase, sondern "psychischer Terror, der in konkrete Anschläge mündet".

Zwei Molotow-Cocktails geworfen

Unbekannte hatten in der vergangenen Nacht zwei Molotow-Cocktails auf ein Gemeindezentrum der Gemeinde Kahal Adass Jisroel geschleudert. Die Brandsätze erloschen auf dem Bürgersteig. Das Gebäude, in dem neben der Synagoge auch eine Kita untergebracht ist, blieb unbeschädigt. Bundeskanzler Scholz äußerte sich entsetzt über den Vorfall in Berlin-Mitte.

Ausschreitungen nach Demos

In der Hauptstadt hatte es in der vergangenen Nacht auch Ausschreitungen nach pro-palästinensischen Kundgebungen gegeben. Wie die Berliner Polizei auf dem Kurznachrichtendienst X mitteilte, wurden nach dem Ende einer friedlichen Mahnwache am Brandenburger Tor Einsatzkräfte angegriffen. Auch in Neukölln war die Polizei wegen einer nicht angemeldeten Pro-Palästina-Demonstration im Einsatz. Beamte wurden mit Pyrotechnik beschossen. Nach Angaben der Berliner Feuerwehr wurden Barrikaden und E-Scooter angezündet. Auch auf einem Spielplatz brannte es. Es gab mehrere Verletzte.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.