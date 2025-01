Gedenken an die Befreiung von Auschwitz

Zentralrat der Juden warnt vor Verharmlosung des Holocausts - und vor der AfD

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, hat vor einer Verharmlosung des Holocaust durch radikale politische Kräfte gewarnt. Bei einer Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz warnte Schuster in Frankfurt am Main auch ausdrücklich vor der AfD.