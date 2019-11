Vertreter aus Politik und Gesellschaft gedenken am heutigen Volkstrauertag der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, warnte vor einer Gewöhnung an Rechtsextremismus und Antisemitismus.

Die Verbrechen der Nationalsozialisten und die Lehren, die daraus gezogen wurden, müssten wieder stärker ins Bewusstsein rücken, erklärte Schuster. Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer erinnerte an die im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten jüdischen Glaubens. Sie legte am Vormittag auf dem Jüdischen Friedhof Berlin-Weißensee einen Kranz nieder.



Am Mittag wird Bundespräsident Steinmeier an der Neuen Wache in Berlin einen Kranz niederlegen. Die Neue Wache in Berlin ist seit 1993 die zentrale Gedenkstätte am Volkstrauertag. Dieser wird in Deutschland seit 1952 jeweils zwei Sonntage vor dem ersten Advent begangen.

Gedenkveranstaltung im Bundestag

Im Plenarsaal des Bundestages findet am Mittag die parlamentarische Gedenkveranstaltung statt. Wir übertragen ab 13.30 Uhr aus dem Deutschen Bundestag die Gedenkstunde zum Volkstrauertag [im Livestream|www.deutschlandfunk.de/bundestag] sowie im Digitalradio.