Der Verein, der sich erstmals der Öffentlichkeit vorstellte ( Video der Pressekonferenz ), will sich nach eigenen Angaben dafür einsetzen, dass Deutschland konsequent zu einem säkularen, weltanschaulich neutralen Staat weiterentwickelt wird. Die Religionszugehörigkeit müsse als Privatsache behandelt werden. Der Verein fordert unter anderem die Aufklärung des sexuellen Kindesmissbrauchs in den Kirchen, die Einführung von Ethik als Pflichtschulfach oder das Entfernen religiöser Symbole aus dem öffentlichen Raum. Weiteres Anliegen ist das Ende des staatlichen Einzugs der Kirchensteuer. Auch die Aufhebung des kirchlichen Arbeitsrechts, die Ablösung der Staatsleistungen an die Kirchen und die Streichung des Abtreibungsparagrafen 218 sind erklärte Ziele.