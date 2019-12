Die jüdische Gemeinschaft sollte nach den Worten von Zentralratspräsident Schuster ein selbstverständlicher Bestandteil der Gesellschaft in Deutschland sein.

Schuster sagte im rbb-Inforadio aber auch, eine Bedrohungssituation für jüdische Einrichtungen gehöre leider zum Alltag. Damit bezog er sich auf den Angriff auf eine Synagoge in Halle im Oktober, der antisemitisch und rechtsextremistisch motiviert war. Der Zentralratspräsident betonte, im kommenden Jahr feiere man 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Die erste Gemeinde sei im Jahr 321 in Köln entstanden.



Heute beginnt in Berlin der Gemeindetag des Zentralrats der Juden. Dazu werden mehr als 1.000 Mitglieder aus jüdischen Gemeinden in Deutschland erwartet, ebenso wie hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Gesellschaft und Wissenschaft, so etwa Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer und der Historiker Wolfssohn. Eröffnet wird der Gemeindetag am Abend von Bundespräsident Steinmeier.