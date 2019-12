Fünf Jahre nach dem Überfall der Terrormiliz IS auf die Sindschar-Region im Nordirak befinden sich noch immer Angehörige der Glaubensgemeinschaft der Jesiden in der Gewalt von Dschihadisten.

Der Vorsitzende des Zentralrats der Jesiden in Deutschland, Ortac, sagte dem Evangelischen Pressedienst, dass nach wie vor 2.600 Frauen und Kinder vermisst würden. Manche von ihnen seien mit Sicherheit getötet worden, aber man wisse, dass viele noch lebten. Sie befänden sich in der Türkei, in Syrien und im Irak. Man wisse sogar von Frauen, die in Länder wie Saudi-Arabien, Pakistan, Libyen und in den Jemen verschleppt worden seien.



Im Sindschar-Gebirge sei die Lage auch zwei Jahre nach der Vertreibung des IS noch dramatisch, sagte Ortac. Es gebe weder fließend Wasser noch Strom, Häuser im südlichen Gebiet seien sogar noch vermint. Zudem seien verschiedene Milizen in der Region aktiv. Ortac rief die Bundesregierung auf, sich für eine internationale Geberkonferenz einzusetzen, mit dem Ziel, die christlichen und jesidischen Orte aufzubauen.