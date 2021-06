Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, hat vor einem verfestigten Rechtsextremismus in Ostdeutschland gewarnt.

Schuster sagte der "Jüdischen Allgemeinen", er mache sich Sorgen, dass viele Bürger offenbar so unzufrieden seien, dass sie sich von der AfD einfangen ließen. Manche Experten würden in den östlichen Bundesländern sogar von einem verfestigten Rechtsextremismus-Problem sprechen. Diese Entwicklung könnte unsere Demokratie durchaus bedrohen, so Schuster.



Zugleich warnte Schuster die Union vor einer Zusammenarbeit mit der AfD in Sachsen-Anhalt oder anderswo. Sowohl eine Koalition mit der AfD als auch eine Tolerierung durch diese Partei müssen klar ausgeschlossen werden, betonte Schuster. Diese rote Linie dürfe nicht überschritten werden.

Ostbeauftragter beklagt "gefestigte nichtdemokratische Ansichten"

Zuletzt hatte der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Wanderwitz, erklärt, dass er bei Menschen in Ostdeutschland eine stärkere Neigung zur Wahl rechtsradikaler Parteien sehe. Ein Teil der Bevölkerung habe gefestigte nichtdemokratische Ansichten, sagte der CDU-Politiker in einem Podcast der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".



Bundeskanzlerin Merkel distanziert sich von den Äußerungen des Ostbeauftragten. Merkel sagte nach Beratungen mit den ostdeutschen Ministerpräsidenten, es sei natürlich beschwerlich, wenn Menschen sich von der Demokratie abwendeten. Aber sie werde sich nie damit abfinden, dies als gegeben hinzunehmen. Sie werde weiter daran arbeiten, jeden wieder für die Demokratie zu gewinnen.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.