Der Verband teilte vor Beginn der Internationalen Handwerksmesse in München mit, der Branche machten Energiepreise, Konjunkturrückgang und Inflation zu schaffen. Die Nachfrage sei in den vergangenen Monaten zurückgegangen. Eine weitere Sorge für das Handwerk ist der fehlende Nachwuchs. Der Verband fordert von der Politik, bei der Berufsorientierung in den Schulen der beruflichen Ausbildung mehr Gewicht zu geben.

Zur Eröffnung der Handwerksmesse wird am Nachmittag Bundeswirtschaftsminister Habeck erwartet.

