Das "Zentrum für politische Schönheit" hat sich für seine jüngste Aktion entschuldigt.

Nach breiter Kritik unter anderem von jüdischen Verbänden hat das Künstlerkollektiv im Internet eine Entschuldigung an Holocaust-Überlebende und Angehörige von NS-Opfern veröffentlicht. In der Erklärung heißt es, nichts habe ihr ferner gelegen, als die religiösen und ethischen Gefühle von Überlebenden des Holocaust und der Angehörigen der Opfer zu verletzen. Die eigens für Aktion angelegte Internetseite wurde abgeschaltet.



Die Aktionskünstler hatten am Montag in Sichtweite des Reichstagsgebäudes in Berlin eine Gedenkstätte errichtet. Nach Angaben des ZPS enthält eine Stahlsäule Asche von Opfern der Massenmorde der Nazis. An der ausgewählten Stelle hatte der Reichstag 1933 mit breiter Mehrheit für das Ermächtigungsgesetz gestimmt, das der NS-Regierung ermöglichte, den Rechtsstaat auszuhebeln und ihre Diktatur aufzubauen.



Die Aktion hatte für teils heftige Kritik gesorgt. Der Zentralrat der Juden in Deutschland sagte ein vereinbartes Gespräch mit dem ZPS ab, wie die "Rheinische Post" berichtet. In diesem Gespräch habe das Künstlerkollektiv seine Aktion näher erläutern wollen, sagte der Präsident des Zentralrats, Josef Schuster. Die Vorgehensweise des ZPS nannte Schuster unseriös. Sie diene offensichtlich ausschließlich dazu, Aufmerksamkeit zu erregen.



"Die jüngste Aktion von @politicalbeauty ist aus jüdischer Sicht problematisch, weil sie gegen das jüdische Religionsgesetz der Totenruhe verstößt", twitterte der Zentralrat der Juden. Auch der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, kritisierte die Aktionskünstler. Falls tatsächlich Asche jüdischer NS-Opfer verwendet worden sei, hätten die Aktionskünstler nicht zu Ende gedacht. Sie würden "zur Verrohung der Gesellschaft beitragen, vor der sie ja eigentlich warnen wollen".



Das Zentrum für politische Schönheit ist für umstrittene Kunstaktionen bekannt. Im Herbst 2017 hatte die Gruppe mit dem Nachbau des Holocaust-Mahnmals auf einem Nachbargrundstück von Thüringens AfD-Chef Björn Höcke auf sich aufmerksam gemacht.