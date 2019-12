Der Vorstand der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland hat sich bestürzt über die jüngste Aktion des Künstlerkollektivs "Zentrum für politische Schönheit" (ZPS) geäußert.

In einem Schreiben rufen die Rabbiner dazu auf, die Ruhe der Toten wiederherzustellen und die Asche gemäß dem jüdischen Religionsgesetz Halacha beizusetzen. Zudem wird Hilfe bei der Beisetzung angeboten.



Die Aktionskünstler hatten am Montag in Sichtweite des Reichstagsgebäudes in Berlin eine Gedenkstätte errichtet. Nach Angaben des ZPS enthält eine Stahlsäule Asche von Opfern der Massenmorde der Nationalsozialisten. An der ausgewählten Stelle hatte der Reichstag 1933 mit breiter Mehrheit für das Ermächtigungsgesetz gestimmt, das der NS-Regierung ermöglichte, den Rechtsstaat auszuhebeln und ihre Diktatur aufzubauen.

Entschuldigung nach deutlicher Kritik

Das "Zentrum für politische Schönheit" bat nach deutlicher Kritik an der Aktion unter anderem von jüdischen Verbänden um Entschuldigung. In der Erklärung heißt es, nichts habe ihr ferner gelegen, als die religiösen und ethischen Gefühle von Überlebenden des Holocaust und der Angehörigen der Opfer zu verletzen. Beim Online-Dienst Twitter sorgte die Stellungnahme sowohl für Verständnis als auch für erneute Kritik.



Das ZPS ist für umstrittene Kunstaktionen bekannt. Im Herbst 2017 hatte die Gruppe mit dem Nachbau des Holocaust-Mahnmals auf einem Nachbargrundstück von Thüringens AfD-Chef Björn Höcke auf sich aufmerksam gemacht.