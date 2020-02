Russland hat im Streit mit den Altaktionären des zerschlagenen Ölkonzerns Yukos eine Niederlage erlitten.

Ein Gericht in Den Haag urteilte in einem Berufungsverfahren, dass Moskau 50 Milliarden US-Dollar Schadenersatz zahlen muss. Das Gericht gab damit einer Klage der früheren Aktionäre statt. Das russische Justizministerium kündigte an, gegen die Entscheidung vorzugehen.



Ein internationales Schiedsgericht hatte den Aktionären vor sechs Jahren Schadenersatz zugesprochen. Das Unternehmen, das ursprünglich dem Oligarchen Chodorkowski gehörte, sei zu Unrecht enteignet worden. Russland klagte und bekam 2016 vor einem Bezirksgericht in Den Haag Recht. Dieses Urteil wurde nun vom Berufungsgericht aufgehoben.