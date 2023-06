Die UNO und die EU wollen den Menschen in den Flutgebieten in der Ukraine helfen. (Uncredited/Ukrainian Presidential Office/AP/dpa)

In den betroffenen Gebieten sollen mehrere zehntausend Menschen auf beiden Seiten des Flusses Dnipro vor dem Hochwasser in Sicherheit gebracht werden. Das ukrainische Agrarministerium rechnet nach ersten Schätzungen mit der Überflutung von rund 10.000 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche allein am nördlichen Ufer. Im russisch besetzten Gebiet könnte die Fläche noch deutlich größer sein.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.