Israels Armee

Nach dem Angriff auf ein Krankenhaus in Gaza-Stadt durchsuchen die Menschen die Trümmer. (AFP / MAHMUD HAMS)

Die israelische Armee erklärte, eine fehlgeleitete Rakete der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad habe die Explosion verursacht. Die Zerstörungen auf einem Parkplatz neben der Klinik seien vor allem durch eine große Menge an Raketentreibstoff zu erklären, sagte ein Sprecher. Der Treibstoff habe eine größere Explosion ausgelöst als der Sprengkopf selbst. Darum seien Fahrzeuge in Brand geraten. Auf dem Parkplatz hätten sich zum Zeitpunkt der Explosion viele Menschen aufgehalten. Weiter betonte der Sprecher, es gebe keine typischen Zerstörungen an den umliegenden Gebäuden oder einen Krater wie bei einem israelischen Luftangriff.

Der Islamische Dschihad wies jegliche Verantwortung zurück und bezichtigte Israel der Lüge. Das Land wolle sich der Verantwortung für sein Verbrechen entziehen, hieß es.

Wie viele Opfer es durch die Explosion gegeben hat, ist unklar. In Berichten ist von mehreren hundert Toten die Rede.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.