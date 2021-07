Bei der Unwetterkatastrophe sind nach jüngsten Angaben allein im rheinland-pfälzischen Kreis Ahrweiler mehr als 110 Menschen ums Leben gekommen.

Es sei zu befürchten, dass weitere Todesopfer hinzukommen, teilte die Polizei mit. Mehr als 670 Personen seien als verletzt gemeldet worden. In einer Vielzahl der Ortschaften seien noch immer Strom- und Telefonnetz ausgefallen. Gegen Mittag wird sich Bundeskanzlerin Merkel im Ort Schuld ein Bild von den Zerstörungen machen.



Nach der Sturzflut und Erdrutschen im nordrhein-westfälischen Erftstadt-Blessem überprüfen Fachleute heute die Stabilität des Untergrunds. Den Angaben der Stadt zufolge konnten Einsatzkräfte bislang 70 Fahrzeuge bergen, deren Fahrer auf einer Bundesstraße von den Fluten überrascht worden waren. 25 Wagen stünden noch im Wasser. Bislang wurden keine Menschen in den Autos und Lastwagen entdeckt.



An der Steinbachtalsperre bei Euskirchen versuchen die Einsatzkräfte weiterhin, den Damm zu sichern. Für Orte unterhalb der Talsperre besteht nach Angaben der Behörden immer noch akute Überflutungsgefahr.



Sie können sich in unserem Newsblog über alle relevanten Entwicklungen auf dem Laufen halten.

Diese Nachricht wurde am 18.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.