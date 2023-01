Sitzung vertagt

Kevin McCarthy (l.) hat bislang die nötige Mehrheit verfehlt. (IMAGO / USA TODAY Network / IMAGO / Jack Gruber)

Weil ihnen McCarthy nicht konservativ genug ist, verweigerten ihm in der konstituierenden Sitzung mindestens 19 republikanische Abgeordnete in drei Wahlgängen die Stimme. McCarthy verfehlte dadurch die erforderliche Mehrheit in der Parlamentskammer, in der seine Partei seit den Zwischenwahlen über die Mehrheit der Sitze verfügt. Eine solche Wahl-Situation hat es zuletzt vor 100 Jahren gegeben. Ohne den Vorsitz kann die Parlamentskammer sich nicht konstituieren. Auf Antrag der Republikaner wurde die Sitzung auf heute Mittag Washingtoner Zeit vertagt.

McCarthy hatte sich zuvor über seine Widersacher aus dem Lager der Anhänger des früheren Präsidenten Trump beklagt. Ihm sei gesagt worden, er werde die nötigen Stimmen nur bekommen, wenn er bestimmte Mitglieder der Fraktion mit Ämtern und Etats versorge, erklärte der Republikaner.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.