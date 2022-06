Kapitol-Erstürmung

Cassidy Hutchinson, ehemalige Mitarbeiterin im Weißen Haus (AP Photo/Jacquelyn Martin)

Die frühere Mitarbeiterin im Weißen Haus, Cassidy Hutchinson, sagte bei einer Anhörung, Trump habe gewusst, dass viele in seiner nach Washington gereisten Anhängerschaft bewaffnet gewesen seien. Der US-Präsident habe dennoch angeordnet, sie auf ihrem Weg zum Kapitol nicht aufzuhalten. Trump haben zudem erreichen wollen, dass Metalldetektoren an den Eingängen zu seiner Kundgebung abgebaut würden. Laut der Aussage der ehemaligen Mitarbeiterin versuchte Trump außerdem, dem Fahrer seiner Präsidenten-Limousine das Lenkrad zu entreißen und zu seinen Anhängern zum Kapitol zu fahren. Hutchinson, die sich bei ihrer Aussage teils auf Berichte eines anderen Regierungsbeamten berief, gehörte zum inneren Zirkel im Weißen Haus und war Assistentin von Trumps damaligen Stabschef Mark Meadows.

Trump: "Fake-Geschichte"

Donald Trump versuchte Hutchinson noch während der im Fernsehen übertragenen Anhörung mit Kommentaren in seinem Online-Netzwerk Truth Social zu diskreditieren. Er bezeichnete ihre Schilderungen als "Fake-Geschichte" und sprach mit Blick auf die Anhörungen von einem "Pseudogericht". US-Medien berichteten, dass damals beteiligte Mitarbeiter des Secret Service möglicherweise bereit seien, auszusagen und Hutchinsons Darstellung zu dementieren. Der Secret Service reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Experte: Gute Chancen für Anklage gegen Trump

Der Ausschuss untersucht den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021, bei dem mehrere Menschen getötet wurden. Die Demokraten wollen zeigen, dass der ehemalige Präsident Trump nach der verlorenen Wahl die Macht in den USA nie friedlich abgeben wollte. Die Erstürmung war Zeugenaussagen zufolge Teil eines umfassenden "Putschversuches" von Trump und seinem Anwalt John Eastman. Die Chancen stünden gut, dass das Justizministerium Herrn Trump anklagen werde, erklärte Kevin O'Brien, ehemaliger Staatsanwalt in New York. Die juristische Argumentation sei stichhaltig und würde die Geschworenen überzeugen - vorausgesetzt, die Staatsanwälte könnten eine Verbindung herstellen zwischen den Plänen von Trump und Eastman, die Stimmauszählung zu vereiteln und dem Aufstand im Kapitol.

Ausschuss macht Trump für Kapitol-Erstürmung verantwortlich

Der Ausschuss hatte Anfang Juni erklärt, dass er den Ex-Präsidenten mindestens zweier Vergehen beschuldigen wird: der Behinderung der Auszählung der Wahlmännerstimmen und der Beteiligung an einer kriminellen Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten. Die Parlamentarier sprachen von einem Putschversuch. Laut einem Gerichtsurteil kann sich Trump nicht auf seine Immunität berufen.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.