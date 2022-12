Cassidy Hutchinson während ihrer Anhörung im Juni 2022 (AP Photo/Jacquelyn Martin)

Das geht aus ihren Aussagen hervor, die das Gremium in Washington veröffentlichte. Demzufolge wurden Hutchinson etwa Jobs und finanzielle Unterstützung angeboten. Zugleich sei sie dazu gedrängt worden, ihre Rolle im Weißen Haus herunterzuspielen, sich loyal zu verhalten und sich öffentlich an möglichst wenig zu erinnern. Im vergangenen Sommer dann sagte Hutchinson vor dem U-Ausschuss untern anderem aus, dass Trump sich vorab über mögliche Gewalt am 6. Januar 2021 im Klaren gewesen sei.

Sie schilderte außerdem detailreich die Ereignisse an diesem Tag im Weißen Haus. Trump wies die Vorwürfe zurück und beleidigte Hutchinson öffentlich.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.