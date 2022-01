CDU-Generalsekretär Ziemiak (John MACDOUGALL / AFP)

CDU und CSU hätten die Bundestagswahl verloren, sagte er im ZDF. Auch davor habe man schwierige Monate mit Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Lagern in der Union durchlebt. Vor diesem Hintergrund sei es gut, dass die Sache nun entschieden sei. Es werde einiges vereinfachen, wenn künftig Partei- und Fraktionsvorsitz in einer Hand lägen.

Gestern Abend hatte Unionsfraktionschef Brinkhaus bekannt gegeben, zugunsten des künftigen CDU-Vorsitzenden Merz auf eine erneute Kandidatur für den Fraktionsvorsitz zu verzichten. In einem Brief an seine Fraktion schlägt er eine Neuwahl für seinen Posten am 15. Februar vor. Es sei kein Geheimnis, dass in der Sache zwischen ihm und Merz unterschiedliche Auffassungen gebe. Das solle aber nicht zu einem Dissens werden, der der Union angesichts der anstehenden Landtagswahlen schade, hieß es weiter. Merz erklärte, Brinkhaus bleibe ein aktives und wichtiges Mitglied der Bundestagsfraktion.

